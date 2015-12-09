ЮНІСЕФ рекомендує Україні подовжити другий раунд вакцинації проти поліомієліту

ЮНІСЕФ рекомендує МОЗ України продовжити на тиждень другий раунд вакцинації від поліомієліту / Фото: УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЮНІСЕФ.

Зокрема, зазначається, що тиждень тому в Україні стартував другий із трьох раундів вакцинації від поліомієліту і, за попередніми даними МОЗ, лише 20% дітей віком до 6 років були вакциновані протягом першого тижня другого раунду вакцинації. У першому раунді вакцинації менш ніж 65% дітей були вакциновані.

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«Це означає, що понад мільйон дітей все ще залишаються вразливими до інфекції і ризикують отримати параліч чи навіть померти. Ризик поширення спалаху поліомієліту залишатиметься до того часу, доки достатня кількість дітей не буде вакцинована, щоб зупинити передачу вірусу поліомієліту», - сказано у повідомленні.

У прес-службі ЮНІСЕФ додали, що кампанія вакцинації необхідна через виявлення двох випадків захворювання на поліомієліт 1 вересня 2015 року у Закарпатській області, які були зафіксовані Міністерством охорони здоров’я України і підтвердження ВООЗ. Ці випадки захворювання на поліомієліт стали можливими через критично низький рівень вакцинації в країні.

“Без вакцинації небезпечний вірус поліомієліту може повернутися. Цей спалах, перший в Україні за останні 19 років, показує, наскільки вразливими є діти, і як критично необхідно захистити їх шляхом вчасної вакцинації,” - зазначив представник ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

ВООЗ і ЮНІСЕФ закликають усіх батьків, медичних працівників і політичних лідерів захистити дітей від цієї небезпечної хвороби, що паралізує, шляхом підтримки вакцинації протягом цього туру, а також наступного раунду, який відбудеться у січні.

Як повідомляв УНІАН, з 19 жовтня по 4 листопада в Україні тривав перший раунд імунізації проти поліомієліту, під час якого щепленнями було охоплено близько 65% запланованого обсягу дітей.

Другий раунд триває з 30 листопада по 13 грудня.