Україна не даватиме дозволу на вирощування ГМО-продукції

Україна найближчим часом не даватиме дозволу на вирощування генно-модифікованих організмів (ГМО) та використання їх при виробництві продовольчих продуктів / Фото: newsru.co.il

«Ні, це сто відсотків», - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи можливий законодавчий дозвіл вирощування ГМО-продукції в Україні.

Разом із тим, Рутицька зазначила, що законодавчі ініціативи в питанні обігу ГМО-продукції повинні розроблятися відповідно до норм ЄС.

«Ми повинні діяти згідно з європейськими нормами. Законодавство, над яким ми працюємо, буде повністю (підготовлено – УНІАН) за європейськими нормами для того, щоб, торгуючи в усьому світі, ми могли постачати свою продукцію до найкращих країн за найкращими цінами», - підкреслила заступник міністра.

Зазначимо, що обіг ГМО-продукції в ЄС дозволяється у виняткових випадках зі схвалення Європейського агентства з безпеки продуктів харчування (EFSA).

Як повідомляв УНІАН, аграрні асоціації не раз заявляли про необхідність дозволити використання в Україні насіння генетично модифікованих сільгоспкультур, які дозволені в США та Євросоюзі.

Наразі вирощування ГМ-сільгоспкультур на відкритому ґрунті в Україні заборонено. Разом із тим, експерти відзначають, що частка генно-модифікованої сої на українських полях становить 70-80%.