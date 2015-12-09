Компромісний варіант податкової реформи передбачає збереження 7% ПДВ для фарміндустрії – Мінфін

Про це йдеться в презентаційних матеріалах Мінфіну, оприлюднених на сайті Нацради реформ.

«Перехідний період на 1 рік зі спеціального режиму сплати ПДВ для виробників сільгосппродукції передбачає пропорції 75:25 – 75% сплачується в бюджет, 25% залишаються на спеціальних інвестиційних рахунках платників податків для подальшого використання», - йдеться у поясненнях Мінфіну.

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Одночасно Мінфін пропонує збільшити поріг обігу для реєстрації платника ПДВ до 2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада реформ при президентові України рекомендувала уряду і парламенту прискорити проведення податкової реформи, а також ухвалити необхідний пакет рішень для зміни податкових ставок з 1 січня 2016 року та поетапної зміни адміністрування податків з 1 квітня 2016 року. Учасники засідання дійшли згоди, що податок на прибуток підприємств і податок на доходи фізосіб всупереч намірам не підвищуватиметься. Податок на прибуток становитиме 17% у 2016 році, а в 2017 ставку буде зменшено на 1%. На 2018 рік визначається орієнтир, за яким потрібно досягти максимум 20% навантаження на фонд зарплати – приблизно 10% ПДФО і 10% ЄСВ.