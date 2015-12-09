Ліки в Україні можуть здорожчати ще на 25%

п овышение ПДВ збільшить ціни на медичні препарати в середньому на 25% / Фото: УНІАН

Представники фармацевтичного ринку України закликають керівництво країни відмовитися від планів щодо підвищення податку на додану вартість на медичні препарати до 20% з діючих на даний час 7%. Таке підвищення до 20% передбачене в проекті податкової реформи.

Читайте такожЦіни на медикаменти в Україні в 2-3 рази вище, ніж у Європі

Зокрема, член Асоціації представників міжнародних фармацевтичних виробників AIPM Ukrainе на прес-конференції в УНІАН наголосив, що такий крок збільшить ціни на медпрепарати, які вже і так зросли під впливом девальвації та підвищеного оподаткування.

"Пацієнти від цього підвищення податків нічого не отримають. Всі розповіді про те, що буде краще - нічого кращого не буде. Ми просто заплатимо за ліки більше", - сказав він.

Таку позицію підтримав заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Олег Мусій, також присутній на прес-конференції.

"Вважаю таку політику уряду і такі ініціативи сумнівними. Слава Богу, що такі ініціативи, абсолютно антисоціальні, ще не зареєстровані в парламенті. Позицію Комітету з охорони здоров'я сьогодні буде озвучено самим комітетом, але попередньо розмовляючи з усіма членами комітету, я не бачу, що вони можуть якимось чином підтримати таку антилюдську ініціативу уряду", - сказав Мусій.

Читайте такожПодаткові пристрасті під Новий рік

У свою чергу Асоціація хворих на орфанні (рідкісні) захворюванням також закликала президента, уряд і парламент не допускати підвищення ПДВ на медичні препарати.

"Від нашої асоціації я звертаюся до держави, до уряду, до президента. Ви маєте на це вплив. Будь ласка, не ховайте, не викреслюйте з життя пацієнтів України", - сказала на прес-конференції представник асоціації Тетяна Куліш.

Учасники прес-конференції зазначили, що підвищення ПДВ збільшить ціни на медичні препарати в середньому на 25%.

Як повідомляв УНІАН, урядовий проект Податкового кодексу передбачає збільшення ставки податку на додану вартість для фармацевтичних виробників до 20% з діючих 7%.