В зоні АТО за добу поранені 5 українських військових
13:07, 09 грудня 2015Країна
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За минулу добу в зоні АТО 5 українських військових зазнали поранень, загиблих немає.
Військові хірурги рятують пораненого у польовому госпіталі / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО загиблих українських військовослужбовців не було, однак 5 наших бійців були поранені», - сказав він.
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