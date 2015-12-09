В зоні АТО за добу поранені 5 українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО загиблих українських військовослужбовців не було, однак 5 наших бійців були поранені», - сказав він.