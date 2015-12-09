Кияни можуть дізнатися про наявність медпрепаратів у лікарнях через on-line

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Михайла Радуцького.

Щоб отримати відомості про наявність ліків та медичних виробів, необхідно зайти на Медичний портал Києва за посиланням: http://health.kiev.ua, обрати лікарню та безпосередньо на її сторінці перейти до розділу «Залишки ліків та медичних препаратів».

«Йдеться про ліки та медичні вироби, що закуплені за рахунок місцевого та державного бюджетів і мають використовуватися для киян на безоплатній основі», – зазначив Радуцький.

За його словами, така ініціатива влади покликана збільшити рівень доступності медичної допомоги.

«Не хочу стверджувати, що в наших лікарнях є все необхідне, але точно знаю, що часто пацієнтів та їхніх родичів відправляють до аптеки за ліками, стерильними рукавичками, ватою та бинтами, які у достатній кількості є наявними у закладі», – наголосив Радуцький.

За інформацією профільного департаменту, списки оновлюються щодня, контроль за виконанням покладено на головних лікарів.