У Краматорську активісти ”Батьківщини” провели акцію проти вакцинації від кору та краснухи

У Краматорську молоді активісти ВО "Батьківщина" 1 червня провели акцію "Ні дослідам над дітьми!", спрямовану проти масової вакцинації школярів від кору та краснухи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обласного відділення БЮТ, у рамках цієї акції було виставлено агітаційні намети БЮТ, у яких роздавали інформаційні листівки, а також збирали підписи громадян на підтримку звернення молодіжного крила "Батьківщини" до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, міністра охорони здоров`я України Василя КНЯЗЕВИЧА, секретаря РНБО України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ про скасування цієї вакцинації в Україні. Було зібрано 226 підписів на підтримку акції.

Крім того, відбулася хода учасників акції - близько ста студентів пройшли головними вулицями міста з гаслами й транспарантами. До ходи також приєдналися жителі міста та випускники шкіл, а завершилася хода перед будівлею міськвиконкому.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації. 19 травня Міністерство охорони здоров`я зупинило кампанію масової імунізації молоді проти кору та краснухи.