ГПУ має вжити заходів щодо запобігання незаконному обігу сильнодіючих ліків

Голова Національної ради з питань охорони здоров`я населення при Президентові України Микола ПОЛІЩУК вважає, що Генеральна прокуратура України має вжити заходів щодо запобігання незаконному обігу сильнодіючих лікарських засобів, у тому числі, трамадолу, трамалгіну, актифету тощо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося на розширеному засіданні колегії Нацради з питань охорони здоров`я населення при Президентові України.

Учасники засідання обговорили питання, пов`язані з проблемою незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів.

Засідання проведено на виконання доручення Глави держави у зв`язку із зверненням до Президента низки громадських організацій щодо неконтрольованої реалізації фармацевтичними закладами сильнодіючих лікарських препаратів, зокрема, трамадолу, трамалгіну, актифету тощо. Заявники наголошували на тому, що незаконний ринок чимдалі більше насичується різноманітними новими комбінованими лікарськими засобами, які містять ефедрин або його похідні. Завдяки доступності ці препарати розповсюджуються переважно серед підлітків, а їх вживання призводить до тяжких наслідків, каліцтва або смерті молодих людей.

За словами М.ПОЛІЩУКА, Президент України 2 червня доручив Генпрокуратурі, уряду вжити відповідних заходів реагування щодо врегулювання зазначеної ситуації, в тому числі стосовно окремих посадових осіб органів державної влади, які недбало та безвідповідально ставляться до своїх службових обов`язків, оскільки не запобігають нелегальній роботі аптечних закладів, які працюють без відповідних ліцензій та дозволів.

За результатами зустрічі учасниками засідання було схвалено пропозицію щодо звернення до Президента України В.ЮЩЕНКА з проханням прийняти дієві рішення із запобігання незаконному обігу сильнодіючих лікарських засобів.

У засіданні взяли участь представники Міністерства охорони здоров`я, Міністерства освіти і науки, Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту, МВС, СБУ, Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення, Комітету з контролю за наркотиками МОЗ України, керівники медичних та наукових установ, ректори вищих медичних навчальних закладів, керівники громадських організацій.