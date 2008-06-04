Керівництво МОЗ закликає політиків не спекулювати на темі імунізації молоді проти кору і краснухи

Керівництво Міністерство охорони здоров’я закликає політиків не спекулювати на темі масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

Як заявив журналістам у Житомирі заступник міністра охорони здоров’я Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ, "в Україні склалася вкрай негативна, суто політична ситуація навколо вакцинації проти кору і краснухи".

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, проведення згаданої вакцинації пов’язано з періодичними - раз на два роки - спалахами цієї хвороби - значно частішими, ніж у Європі, де ці спалахи стаються раз на 5, 7 і 9 років.

"Сьогодні вакциною американського походження, яка виробляється в Індії і пройшла клінічні випробування ВООЗ, вакциновано 340 млн. людей світу, і відсоток ускладнень не більший, ніж при вакцинації іншою вакциною", - наголосив В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

Він також повідомив про існування французької вакцини проти цих хвороб, що виробляється в Африці, та швейцарської, виробленої в Індонезії.

"Стався трагічний випадок, коли дитини померла, ми співчуваємо родині, але не можна спекулювати на цьому, бо за такими спекуляціями під загрозою може опинитися здоров’я українців", - підкреслив В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

За його словами, небезпека захворіти на згадані хвороби існує для тих мешканців України, які не пройшли вакцинацію наприкінці 80-х початку 90-х років минулого століття.

"Не прищеплюватися значно небезпечніше, аніж прищеплюватися, тому я б хотів, щоб люди, які спекулюють на цьому, розуміли, що вони спекулюють на здоров’ї українців", - сказав він.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ також заявив, що від результату проведення в Україні згаданої вакцинації залежить доля вступу України в Евросоюз та проведення в Україні Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня 2008 року, мала бути проведена масова вакцинація громадян віком від 16 до 29 років від кору і краснухи.

Внаслідок щеплень, розпочатих у Донецькій області з 5 травня ц.р., зафіксовані ускладнення стану здоров`я молодих людей. 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації.

17 травня Міністерство охорони здоров`я України припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

Відповідно до наказу міністра охорони здоров`я України №255 від 17 травня 2008 року "Про заборону обігу вакцини для профілактики кори і краснухи", в усіх регіонах країни дана вказівка вилучити вакцину виробництва Serum Institute of India Ltd.