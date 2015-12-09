210 тисяч дітей отримають подарунки на новорічні свята від Гуманітарного штабу

У цьому році напередодні дня Святого Миколая, новорічних свят подарунки від Ріната Ахметова отримають 210 тисяч дітей. Акція буде реалізована силами Гуманітарного штабу і всіма активами групи СКМ. Про це в ході брифінгу розповіла координатор Штабу Римма Філь.

Рінат Ахметов протягом всього свого життя допомагає дітям, а 15 років тому почав вибудовувати свою допомогу в масштабну системну роботу, охоплюючи увагою різні категорії дітей: дітей сиріт, хворих дітей, тих, хто потребує підтримки і опіки.

У 2001 році Рінат Ахметов разом зі своїм другом Ігорем Крутим ініціювали повномасштабний проект допомоги дітям у дитячих закладах Донецька, який швидко розрісся на весь Донбас та інші міста України. Напередодні Нового року Рінат Ахметов з Ігорем Крутим особисто відвідували дитячі будинки, інтернати, школи та інші заклади, щоб подарувати дітям свою увагу і тепло, надати необхідну допомогу, звернути увагу суспільства на проблему сирітства, закликаючи всіх небайдужих шукати шляхи її вирішення.

Щорічно акція масштабно і проектно росла і незабаром стала окремим напрямком роботи благодійного фонду Ріната Ахметова. Ігор Крутой та Рінат Ахметов постійно допомагали дітям, а 19 грудня намагалися відкласти всі плани і поїхати до них особисто.

«Рінат Ахметов завжди допомагав, і буде допомагати дітям. Діти завжди будуть для нього пріоритетом», – підкреслила Філь.

І сьогодні допомога дітям залишається одним з перших пріоритетів Ріната Ахметова і команди Гуманітарного штабу, створеного на базі Фонду. Увага і турбота про дітей стали філософією Ріната Ахметова і всіх його бізнес і не бізнес-активів.

«Коли на землю Донбасу прийшла біда, перше, що зробив Ріната Ахметов, поставив завдання рятувати дітей, вивозячи ДБСТ та дитячі будинки із зони бойових дій. Так почався перший проект Гуманітарного Штабу – евакуація, - згадує Римма Філь, координатор Штабу. - Життєва, особиста, громадянська філософія Ріната Ахметова залишається незмінною – максимально допомагати найбільш нужденним, найбільш безпорадним. Тому сьогодні всі діти війни – найбільш головний щоденний і щогодинний пріоритет у роботі Гуманітарного штабу та активів групи СКМ. Ми допомагаємо всім пораненим дітям, надаємо допомогу в придбанні інсуліну та інших життєво важливих ліків, невідкладних операціях, лікуванні і реабілітації, допомагаємо дітям Донбасу продуктовими наборами».

Читайте також7 934 дитини знайшли батьків завдяки порталу "Сирітству – ні!"Щомісяця Штаб Ріната Ахметова видає близько 50 тисяч продуктових наборів у рамках програми «Допоможемо дітям». Станом на 9 грудня 2015 року, видано 413 тис. дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.