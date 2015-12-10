Потреба у препаратах для лікування хворих туберкульозом буде задоволена на 90% - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Перегінець на прес-конференції у МОЗ.

За його словами, на закупівлю протитуберкульозних препаратів виділено близько 200 млн грн, це третина від загальної суми договору, підписаного між Міністерством охорони здоров`я та ПРООН.

«Потреба у лікарських засобах та медичних виробах для лікування туберкульозу буде задоволена практично на 90 %. Сподіваємося, що з прозорими процедурами закупівель ми зможемо отримати більше якісних ліків за доступною ціною і охопити лікуванням ще більше пацієнтів. В МОЗ відбулося декілька зустрічей з представниками вітчизняного фармринку – потенційними учасниками торгів, та ПРООН, аби поінформувати про деталі оголошення тендерів й надати вичерпну відповідь щодо умов участі та особливостей проведення торгів», - зазначив Перегінець.

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Директор ПРООН в Україні Янтомас Хімстра закликав до участі в тендерному процесі усі українські та міжнародні компанії.

«14 грудня ми запрошуємо усі компанії в офіс Програми Розвитку ООН для обговорення усіх технічних питань. 27 грудня – кінцевий термін подачі усіх заявок, а 28 грудня заявки будуть відкриті. Далі ми проведемо необхідну оцінку: хто відповідає стандартам, має кращі умови і ціну, а у січні, ми сподіваємося, вже буде підписано контракт на закупівлю необхідних препаратів. Основні вимоги до учасників тендеру логічні, перша з них стосується якості препаратів, друга – всі препарати мають бути зареєстровані в Україні. Весь процес є абсолютно відкритим: представники Міністерства охорони здоров’я, Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) будуть присутні на кожному кроці тендерних процедур», - сказав Хімстра.

Більше інформації щодо участі у тендері виробники, дистрибютори та постачальники можуть знайти на сайті ПРООН:http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/operations/projects/poverty_reduction/project_sample1121112.html

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Загальна сума договору з ПРООН складає 620,070,700 гривень. Згідно з договором, компанія планує закупити також лікарські засоби та вироби медичного призначення для діагностики ВІЛ-інфекції, лікування дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда , лікування дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит В і С , лікування вірусного гепатиту В і С та лікування дітей, хворих на орфанні захворювання.

Усього на міжнародні закупівлі винесено 12 національних програм на загальну суму 2,197,221,000 грн, що складає понад 60% державних закупівель у сфері охорони здоров`я.