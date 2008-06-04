Підтягнутий живіт? Це не складно

Приємно, коли живіт підтягнутий і плаский без зайвого жиру. Якщо у вашому гардеробі є маєчки і топи, які демонструють оголеною цю частину тіла, то вам слід поклопотатися про те, щоб живіт радував око.

Деякі дівчата вважають за краще прикрашати оголений живіт пірсингом або використовують мерехтливий крем. Але, вони забувають про те, що мерехтливість крему візуально додає об`єм цій частини тіла, тому використовувати його слід тільки в тому випадку, якщо це дозволяє фігура. Якщо ж на животі присутній хоч невеликий прошарок жиру, то не варто користуватися такими кремами.

Щоб досягти ідеальних форм для свого живота вам потрібно придбати обруч - хулахуп, який є якнайкращим тренажером для живота і талії.

Крутіть його протягом десяти-п`ятнадцяти хвилин щодня, і через тиждень, ви помітите позитивний результат.

Також слід відмовитися або ж різко обмежити споживання спиртних напоїв, жирної, гострої, борошняної і солодкої їжі.

Дуже корисно скористатися дробним харчуванням, при якому звичний раціон буде роздільний на більшу кількість прийомів їжі, це також сприяє збереженню плаского живота. При такому харчуванні їжа перетравлюється швидше, не встигаючи відкладатися на талії.

Оголений живіт вимагає такого ж догляду, як і шкіра обличчя, про це не варто забувати. Тобто, йому також показано проведення пілінга, маски, ці процедури слід проводити хоч би раз в тиждень, а ось використовувати для догляду за ним лосьйони і крему слід щодня.