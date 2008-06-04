МОЗ очікує результатів судмедекспертизи щодо причин смерті підлітка після вакцинації

Міністерство охорони здоров’я очікує результатів судово-медичної експертизи для встановлення остаточних причин смерті 17-річного школяра Антона Тищенка з Краматорська, яка сталася після щеплення вакциною проти кору та краснухи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Володимир ЮРЧЕНКО сьогодні на прес-конференції з приводу проведення додаткової імунізації населення України від кору та краснухи.

Він зазначив, що коли відбулась констатація смерті у медичному закладі, лікарі записали діагноз – стан після щеплення. В той же час було направлено всі матеріали на встановлення патологоанатомічного діагнозу. Ці результати без оприлюднення були передані слідчим органам.

Як підкреслив В.ЮРЧЕНКО, без цих даних МОЗ не може оголосити остаточний діагноз, оскільки не має всіх матеріалів експертів. «Всі матеріали вилучені в лікарні, вони знаходяться у слідчих. З ними займаються судово-медичні експерти. Ми чекаємо висновків судмедекспертизи для того, щоб оголосити кінцевий діагноз», - сказав заступник міністра.

В той же час, за його словами, виходячи з інформації, яка є в міністерстві, не можна пов’язувати смерть підлітка з діагнозом, який встановили медики місцевої лікарні. «Пряма причина, яка дає нам право пов’язати як наслідок вакцинації – це анафілактичний шок, це генералізований бецежит та енцефаліт після вакцинації. Інших прямих причин, які дають право лікарю сказати, що це є причина, сьогодні не існує», - заявив В.ЮРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня 2008 року, мала бути проведена масова вакцинація громадян віком від 16 до 29 років від кору і краснухи.

Внаслідок щеплень, розпочатих у Донецькій області з 5 травня ц.р., зафіксовані ускладнення стану здоров`я молодих людей. 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації.

17 травня Міністерство охорони здоров`я України припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.