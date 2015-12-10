Як отримати допомогу для дитини за програмою штабу Ахметова

У відповідності з заявками дітям передано той інсулін, який підходить саме їм. Також 173 діткам видані необхідні пакети протисудомних і протиастматичних медикаментів.

«Така мета нашої роботи – забезпечити важкохворих діток саме тими ліками, яких вони потребують. Не просто закупити і видати партію, а прислухаючись до потреб кожної дитини, передати потрібні ліки. Всі дітки зі складними діагнозами, і зміна схеми лікування може призвести до тяжких наслідків», - коментує Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу.

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Більшість дзвінків на гарячу лінію Штабу були із проханнями від сімей з непідконтрольної території. Ліки в місцевих аптеках для них дефіцитні і дорогі, вони шукають можливість виїхати на мирну територію за допомогою.

Видача препаратів від Гуманітарного штабу здійснюється сім'ям з важкохворими дітьми у віці до 18 років з непідконтрольних територій, а також переселенцям на мирній території Донбасу. Отримати їх можна тільки в аптеках мирних Артемівська, Маріуполя та Краматорська Донецької області. Заявки приймаються за телефоном гарячої лінії Штабу 0 800 509 001. Докладніше про те, хто і як може отримати медикаменти, дивіться за посиланням.