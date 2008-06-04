У Борисполі відкрито лабораторії і центр фармрозробок компанії “МАКС-ВЕЛЛ”

Сьогодні в Борисполі (Київська обл.) відкрили комплекс лабораторій і центр фармацевтичних розробок науково-виробничого онкологічного та кардіологічного центру (НВОКЦ) “МАКС-ВЕЛЛ”, передає кореспондент УНІАН.

У церемонії відкриття узяли участь міністр торгівлі США Карлос Гутієррес і посол США в Україні Вільям Тейлор.

“Проект “МАКС-ВЕЛЛ” - прекрасний приклад співпраці України і США, а також важливий крок у співпраці наших країн", – сказав Карлос Гутієррес.

Він також відзначив, що “МАКС-ВЕЛЛ” - найбільша інвестиція США в розвиток наукових технологій в Україні. “Це доказ для всього світу, що ваша країна – надійне місце для розташування новітніх технологій і виробництва. Завдяки цьому проекту Україна має можливість вийти на високий міжнародний рівень", – підкреслив міністр торгівлі США.

Засновник і президент компанії “МАКС-ВЕЛЛ” Кенет Алібек поінформував, що комплекс лабораторій контролю якості дозволяє аналізувати всі параметри і матеріали для виробництва, а також виготовлені з них готові лікарські форми. “Фармацевтичне виробництво “МАКС-ВЕЛЛ” – унікальне для України. Воно спроектоване і побудоване відповідно до вимог GMP. Загальний об`єм капіталовкладень в цей проект вже перевищує 90 мільйонів доларів, і вже найближчим часом зросте до 130 мільйонів", - підкреслив Кенет Алібек.

ДОВІДКА УНІАН. Американська компанія MaxWell Bіocorporatіon Llc здійснює в Україні проект по створенню комплексної програми, яка підвищить ефективність діагностики і лікування онкологічних, кардіологічних, інфекційних захворювань. Програма об`єднує розробку і виробництво сучасних препаратів онкологічної і кардіологічної груп, а також впровадження передових методів лікування і діагностики. Науково-виробничий онкологічний і кардіологічний центр "Макс-велл", український підрозділ корпорації Max-Well, - перший в Україні і найбільший на пострадянському просторі комплекс, який об`єднає мережу клінік для діагностики і лікування критичних захворювань, фармацевтичне виробництво і центр наукових досліджень. Також до складу НВОКЦ "Макс-велл" входять центр підготовки фахівців і власне видавництво. Загальна сума інвестицій в проект складає понад 90 млн. доларів.