Корисні властивості ківі

Ківі можна вважати лікарської ягодою. Речовини, які в ній містяться, благотворно впливають на серцеву діяльність, активізують клітинний обмін, покращують травлення, мінімізують ризик виникнення онкозахворювань. Користь ківі відчутна при регулярному його вживанні в їжу. Цей продукт є відмінним профілактичним засобом при ревматичних хворобах, запобігає розвиток сечокам'яної хвороби, покращує роботу дихальної системи.

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Вживаючи його в їжу можна попередити появу сивини у волоссі, значно поліпшити ліпідний обмін в організмі, спалити непотрібні жири і привести себе в форму. Доведено, що одна штучка ківі на десерт здатна попередити появу тяжкості в шлунку, допоможе позбутися печії, виведе зайвий натрій з організму (це корисно тим, хто любить солону їжу). Часто ківі використовується в складі різних масок для обличчя, після цього шкіра стає м'якою, бархатистою, поліпшується тургор тканини, відновлюється здоровий колір обличчя.

Вживаючи ківі кожен день можна позбавити організм шкідливого холестерину, зміцнити стінки дрібних судин і капілярів, нормалізувати склад крові, знизити ризик розвитку тромбозу, запобігти розвитку гіпертонії.

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Ківі екзотичний фрукт, багатий на фруктові кислоти, тому його вживання може викликати пощипування, легке печіння в ротовій порожнині. Дітям не варто давати велику кількість ківі через ризик виникнення дерматозів ротової порожнини. Не варто вживати ківі разом з молоком. Пам'ятайте, що надмірне вживання цього фрукта може привести до алергії.