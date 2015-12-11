Яценюк назвав реформу в медицині одним із ключових перетворень 2016 року

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав ключовими реформами 2016 року реформи в освіті, медицині, податкову реформу, приватизацію, судову реформу і децентралізацію. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

«Наші плани на 2016 рік – в першу чергу реформа освіти. Середньої освіти - як базової освіти. Ми багато зробили в реформі вищої освіти, але середня освіта – це база для того, щоб українська молодь мала майбутнє, щоб держава мала сильний менталітет для продовження реформ», - сказав Яценюк.

Другий пріоритет уряду, за словами Яценюка, - медицина, коли фінансування галузі буде ґрунтуватися не на фінансуванні ліжка, а на фінансуванні надання медичної послуги.

«Третє – приватизація, четверте - нові податкові правила та нова податкова політика. П'яте - продовження процесу децентралізації. Шосте - Угода про зону вільної торгівлі з ЄС та завершення судової реформи в країні. Такий план - наш спільний план на 2016 рік», - наголосив глава уряду.

Раніше Яценюк під час зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байденом наголошував, що боротьба з корупцією, прозора приватизація, дерегуляція і введення нових стандартів управління державними компаніями мають стати основними реформами, які має втілити уряд України найближчим часом.