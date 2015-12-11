Представлять оновлення Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької та Луганської областей

У вівторок, 15 грудня, 11:00-13:00, в готелі «Опера» Гуманітарний штаб Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ» представлять оновлення Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької і Луганської областей, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

В основі оновленої карти – дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного на початку грудня 2015 року. Проект став одним з найбільш важливих інструментів реалізації поставленого перед Штабом завдання – надавати допомогу ефективно і там, де вона найбільше потрібна.

На презентації Гуманітарної карти буде представлено заключне в 2015 році соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене на замовлення Гуманітарного штабу для актуалізації потреб мирних жителів Донбасу в продукти, медикаменти, побутові товари і послуги.

Особливу увагу в новому дослідженні надано вивченню базових потреб дітей, а також очікуванням мешканців найбільш постраждалих міст Донбасу від майбутнього, 2016 року.

На круглому столі з обговоренні даних візьмуть участь провідні фахівці КМІС, представники Гуманітарної штабу Ріната Ахметова, директор з міжнародних зв'язків і відносин з інвесторами СКМ Джок Мендоза-Вілсон, представники правозахисних та громадських організацій, представники міжнародних організацій: ЮНІСЕФ, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Всесвітньої продовольчої програми ООН, Управління ООН з координації гуманітарних питань. До участі також запрошені експерти, які проживають на підконтрольних територіях Донбасу, які готові поділитися своїми спостереженнями з присутніми.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова запрошує ЗМІ взяти участь у заході.

Дата, час: 15 грудня 2015 року, 11:00-13:00

10:30-11:00 – реєстрація

11:00-12:30 – презентація оновленої Гуманітарної карти, виступ учасників

12:30-13:00 – спілкування представників ЗМІ з учасниками, кава

Місце: готель «Опера», вул. Богдана Хмельницького, 53

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