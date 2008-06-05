Навіть низькі рівні забруднення повітря можуть привести до серцевого нападу

Короткострокова дія низьких рівнів шкідливих мікрочасток в повітрі збільшує вірогідність серцевого нападу, згідно дослідженню Університету Мічігану /США/. Як говорять екологи, більшість жителів мегаполісів щодня вдихають небезпечні речовини, які мають потенційно смертельний вплив на серці. В основному мікрочастки утворюються унаслідок людської діяльності при роботі промислових підприємств, хімічних заводів і в результаті руху автотранспорту. При попаданні в організм цих крихітних штучних або природних частинок можуть розвинутися численні проблеми для здоров`я, у тому числі і для серцево-судинної системи, встановили медики.

Результати чотирилітніх лабораторних випробувань показали, що зовсім невелика кількість забруднених компонентів повітря блокує кровопостачання мозку, приводить до кров`яних згустків, до процесу швидкого звуження артеріальних судин і підвищує ризик ішемічного удару. Подібні асоціації були знайдені і при дії озону, який вважається головною небезпечною речовиною в забрудненому міському повітрі.