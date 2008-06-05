Відпустка не повинна підірвати здоров`я

Відправляючись у відпустку, слід дотримуватися певних рекомендацій, які не дозволять вам підірвати власне здоров`я.

Пом`якшити реакцію організму на зміну кліматичних умов можна за допомогою лікарських препаратів, дія яких направлена на зміцнення імунної системи.

Це можуть бути: настоянка елеутерокока, приймати її слід по сорок крапель три рази на день за півгодини до їжі; настоянка женьшеня, її приймають по двадцять-тридцять крапель три рази на день за сорок хвилин до їжі.

Прискорюють процес адаптації процедури, які пропонуються в багатьох санаторіях, йдеться про аеротерапію, при якій використовується кисень і лікувальна фізкультура.

Найбільше навантаження на організм надає переміщення з одного часового поясу в інший, при якому відбувається різка зміна клімату, буквально протягом декількох годин.

На думку медиків, слід надавати перевагу залізниці, особливо це стосується тих, хто страждає на захворювання серцево-судинної системи і гіпертоніків. Не радять медики подорожувати і морським транспортом.

При тривалому автобусному переїзді можуть загостритися захворювання суглобів, варикозне розширення вен. Таким хворим краще добиратися до кінцевого пункту на залізничному або повітряному транспорті.