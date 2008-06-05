Трамадол, нарешті, визнано наркотиком
12:51, 05 червня 2008Країна
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Препарат внесено до переліку наркотичних засобів
Кабінет міністрів вніс трамадол до переліку наркотичних засобів.
Відповідна постанова була ухвалена на останньому засіданні уряду, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.
Згідно з рішенням уряду, трамадол включений до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 6 травня 2000 року №770.
Окрім того, уряд визнав нечинною постанову від 22 лютого 2008 року №89 «Про затвердження обсягу квот на 2008 рік, у межах яких здійснюється виробництво лікарського засобу «трамадол» незалежно від його назви і форми випуску».
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