Кабмін пропонує Раді зберегти ПДВ для фарміндустрії на рівні 7%

Про це йдеться в пояснювальній записці до урядового законопроекту № 3630 «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулюванні економічної діяльності в Україні».

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«Запровадження на 2016 рік перехідного періоду в застосуванні сільгоспвиробниками спеціального режиму оподаткування, а саме - розподілу нарахованого ПДВ у такій пропорції: 75% - до державного бюджету, 25% - залишається в розпорядженні сільгоспвиробника; скасування такого спецрежиму з 1 січня 2017 року», - сказано в документі.

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Також пропонується підвищити поріг обороту для реєстрації платника ПДВ з 1 до 2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада реформ при президентові України рекомендував уряду і парламенту прискорити проведення податкової реформи, а також прийняти необхідний пакет рішень для зміни податкових ставок з 1 січня 2016 року та поетапної зміни адміністрування податків з 1 квітня 2016 року. Учасники засідання дійшли згоди, що податок на прибуток підприємств і податок на доходи фізосіб всупереч намірам підвищувати не будуть. Податок на прибуток становитиме 17% у 2016 році, а в 2017-му ставку буде зменшено на 1%. На 2018 рік визначається орієнтир, за яким потрібно досягти максимум 20% навантаження на фонд зарплати – приблизно 10% ПДФО і 10% ЄСВ.