Уряд схвалив концепцію програми зменшення шкідливого впливу тютюну

Уряд схвалив концепцію Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров`я населення на 2008-2012 рр., повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України.

Програма передбачає регулярне проведення цілеспрямованої профілактики серед населення, підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби, ліквідацію усіх форм незаконної торгівлі тютюновими виробами, встановлення заборони на будь-яку рекламу тютюнових виробів та куріння у громадських та робочих місцях.

Окрім того, планується запровадити спеціальний курс підготовки медичних, фармацевтичних, соціальних та педагогічних працівників, які працюватимуть на зменшення тютюнової залежності серед населення. Програма також передбачає фінансування наукових досліджень, спрямованих на ефективне лікування тютюнової залежності в Україні.

Для виконання Програми залучатиметься міжнародна інформаційна, науково-технічна та фінансова допомога відповідно до положень Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров`я з боротьби проти тютюнокуріння.

За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров`я, в Україні від хвороб, пов`язаних з курінням, щороку помирає майже 100 тис. осіб. Особливу небезпеку для здоров`я людини створює пасивне куріння. Як свідчать дані Держкомстату, постійно зростає кількість курців серед дітей 12 років і старше. Слід зазначити, що обсяги виробництва тютюнових виробів в Україні за останні п`ять років збільшилися майже на 50%.