Київ накриває негода: експерти радять не виходити на вулицю

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища попереджає киян про виникнення небезпеки, пов’язаної з природними явищами, та рекомендує в разі посилення вітру за можливості не виходити на вулицю.

У прес-службі нагадують також основні правила поведінки при штормовому попередженні. При сильному вітрі всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. У прес-службі киянам радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель. При поривах вітру, за можливості, слід сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті, уникати можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь.

При падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо потрібно негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.