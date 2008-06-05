Японія подарувала Кіровоградській дитячій лікарні медобладнання

Сьогодні в рамках проекту грантової допомоги від уряду Японії Кіровоградська обласна дитяча лікарня отримала медичне обладнання на суму понад 6 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в урочистій церемонії передачі взяли міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ, Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Муцуо МАБУЧІ і голова Кіровоградської облдержадміністрації Василь МОЦНИЙ.

Угоду в формі обміну нотами між урядом Японії та урядом України щодо надання гранту загального типу було підписано 8 лютого 2007 року. Загальна сума гранту становить 453 млн. ієн – це приблизно 3,9 млн. доларів. Грант було використано для купівлі медичного обладнання для двох великих обласних дитячих лікарень в Кіровоградській та Луганській областях.

Всього Кіровоградська обласна дитяча лікарня отримала 142 одиниці обладнання, серед якого інкубатор, комплекс рентген-діагностики та інше. За словами М.МАБУЧІ, надання такого сучасного устаткування допоможе підвищити кількість та якість медичних послуг.

Губернатор Кіровоградщини підкреслив, що дитяча смертність в області є однією з найвищих в країні, тому нова апаратура допоможе врятувати не одне дитяче життя.

Цей гран є другим грантом загального типу, наданим урядом Японії медичним закладам України. Перший грант на суму 6,2 млн. доларів було надано у 2000 році українській дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит”.

За словами японського посла, наступна фаза грантового проекту передбачає надання необхідного обладнання дитячим лікарням у Харкові, Дніпропетровську та Донецьку.

Загальний обсяг допомоги Японії Україні з часу встановлення дипломатичних відносин між двома країнами становить майже 150 млн. доларів грантових коштів та 420 млн. доларів кредиту.