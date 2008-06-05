ВР створила комісію з розслідування смерті підлітка після щеплення

Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію для розслідування причин смерті 17-річного підлітка у Краматорську Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 365 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Комісія, крім того, займеться розслідуванням масових ускладнень після проведення вакцинації проти кору і краснухи серед населення Донецької області, а також для перевірки правомірності застосування вакцини, якою були проведені зазначені щеплення.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня, мала бути проведена масова вакцинація громадян віком від 16 до 29 років від кору і краснухи.

Внаслідок щеплень, розпочатих у Донецькій області з 5 травня, зафіксовані ускладнення стану здоров`я молодих людей. 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації.

17 травня Міністерство охорони здоров`я України припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.