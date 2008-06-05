Фахівці з вакцинації: В Україні може розпочатися ”ера біотероризму”

Фахівці з вакцинації вважають, що в Україні розпочалась “ера біотероризму”.

Таку думку було висловлено у ході круглого столу «Вакцинація населення: Чи варто політизувати питання?», організованого Київським Інститутом проблем управління імені Горшеніна.

Доктор медичних наук, професор, колишній головний санітарний лікар України Микола ПРОДАНЧУК, говорячи про свою відставку з посади, зауважив, що причиною відставки стало те, що він не бачив можливості взяти на себе відповідальність за ті наслідки, які матиме “антивакцинальна кампанія, оскільки ми зруйнуємо напрацьований багатьма поколіннями імунний щит нашої нації. Ми зіткнемося з наслідками одного з найбільших біотерористичних актів, які знала історія”.

На його думку, одним із результатів “біотероризму” є масове ураження населення інфекційними хворобами. За його словами, в результаті заклику до людей відмовитися від вакцинації згідно із календарем щеплень, через 3-5-10-20 років в Україні зруйнується імунний щит, і будь-яка хвороба викликатиме масові захворювання і масові смерті.

“Ілюстрацією цьому є епідемія дифтерії на початку 90-х років, від якої померли тисячі людей. Інший приклад - СНІД і туберкульоз. Продовження антивакцинальної кампанії може бути загрозою існування всього народу. Не можна допустити, щоб питання вакцинації було політизованим», - відзначив М.ПРОДАНЧУК.

Лідер партії «Нова сила» Юрій ЗБІТНЄВ зауважив: «Біологічна війна дійсно триває, тому хочу нагадати, що нинішня вакцинація є позаплановою. Про відмінне виконання програми планової вакцинації населення проти кору і краснухи звітував, зокрема, попередник пана ПРОДАНЧУКА на посаді головного санітарного лікаря країни, пан БЕРЕЖНИЙ. Тому позапланова імунізація, що не входить в календар планових прививок, але охоплює 9 мільйонів молодих українців - оце і є біологічна війна проти українського народу. Я вважаю, що керівництво МОЗ України є заложником шаленого тиску з боку Всесвітньої організації з охорони здоров’я, ЮНІСЕФ і виробників вакцин, які можуть втратити величезні кошти, якщо Україна відмовиться від цієї вакцини, оскільки далі вакцина має йти до європейських країн. А мова йде про бізнес-оборудку вартістю понад 1 мільярд доларів. У Великій Британії вакцинація від кору викликала надзвичайно велику кількість менингітів, а в країнах третього світу від вакцинації від кору померло близько 20% дітей”.

“Сьогодні Україні необхідний закон про вільну вакцинацію, а в парламенті має бути створений комітет з біоетики. Ми не маємо права робити бізнес на здоров’ї наших дітей», - відзначив Ю.ЗБІТНЄВ.

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Сергій КРАМАРЕВ вважає, що надійнішого, ніж вакцина, не існує захисту від інфекційних хвороб, і прикладом є віспа і поліомеліт, яких вже майже немає в світі.

За його словами, у США, наприклад, вирахували, що на 1 долар, витрачений на закупівлю вакцини проти дифтерії, економиться близько тисячі долларів, які витрачалися б на лікування хворого.

“Дійсно, вакцина була ввезена поза періодом інфекційного спалаху, але це зроблено не з метою погасити, а з метою попередити такий спалах захворювань. Щодо необхідності ухвалення закону про добровільну вакцинацію, то на сьогоднішній день законодавством передбачена саме добровільна вакцинація, вона проводиться за згодою батьків, які мають право на відмову від профілактичних щеплень», - наголосив С.КРАМАРЕВ.