НАТО впроваджує в Україні роботу трастових фондів з медичної реабілітації бійців АТО

Організація Північноатлантичного договору розпочала впроваджувати в Україні практичну стадію трастових фондів з логістики та медичної реабілітації.

Про це на церемонії представлення цільових фондів НАТО повідомив директор Офісу зв'язку Альянсу в Україні Олександр Вінніков, передає кореспондент УНІАН.

Зокрема, він нагадав, що у вересні 2014 році на саміті НАТО у Вельсі було вирішено розпочати виконання додаткових проектів у сфері безпеки і оборони, а також покращення взаємосумісності українських збройних сил зі збройними силами Альянсу.

"Такі зусилля будуть реалізовуватися через створення п'яти проектів трастових фондів", - сказав Вінніков.

У зв'язку з цим він зазначив, що такими проектами є покращення системи командування та зв'язку, кібербезпеки, логістики і стандартизації, можливостей для медичної реабілітації військовослужбовців та перенавчання колишніх військовослужбовців.

"Ми вважаємо, що ці проекти дуже важливі для сфери безпеки і оборони України", - сказав Вінніков.

Також він наголосив, що НАТО вирішило створити трастовий фонд з підтримки розмінування.

Зза його словами, Альянс відновлює роботи з утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1.

"Я дуже радий повідомити, що сьогодні ми тут зібралися, щоб запустити практичну стадію двох трастових фондів з логістики та стандартизації, а також медичної реабілітації", - наголосив Вінніков.

Вінніков розповів, що метою медичної реабілітації військовослужбовців є надання підтримки військовослужбовцям, які були поранені під час АТО.