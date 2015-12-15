НАТО впроваджує в Україні роботу трастових фондів з медичної реабілітації бійців АТО
Метою медичної реабілітації військовослужбовців є надання підтримки військовослужбовцям, які були поранені під час АТО.
Організація Північноатлантичного договору розпочала впроваджувати в Україні практичну стадію трастових фондів з логістики та медичної реабілітації.
Про це на церемонії представлення цільових фондів НАТО повідомив директор Офісу зв'язку Альянсу в Україні Олександр Вінніков, передає кореспондент УНІАН.
Зокрема, він нагадав, що у вересні 2014 році на саміті НАТО у Вельсі було вирішено розпочати виконання додаткових проектів у сфері безпеки і оборони, а також покращення взаємосумісності українських збройних сил зі збройними силами Альянсу.
"Такі зусилля будуть реалізовуватися через створення п'яти проектів трастових фондів", - сказав Вінніков.
У зв'язку з цим він зазначив, що такими проектами є покращення системи командування та зв'язку, кібербезпеки, логістики і стандартизації, можливостей для медичної реабілітації військовослужбовців та перенавчання колишніх військовослужбовців.
"Ми вважаємо, що ці проекти дуже важливі для сфери безпеки і оборони України", - сказав Вінніков.
Також він наголосив, що НАТО вирішило створити трастовий фонд з підтримки розмінування.
Зза його словами, Альянс відновлює роботи з утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1.
"Я дуже радий повідомити, що сьогодні ми тут зібралися, щоб запустити практичну стадію двох трастових фондів з логістики та стандартизації, а також медичної реабілітації", - наголосив Вінніков.
Вінніков розповів, що метою медичної реабілітації військовослужбовців є надання підтримки військовослужбовцям, які були поранені під час АТО.