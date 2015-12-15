В Омбудсмена відзначають недостатнє забезпечення військовослужбовців аптечками та технікою для евакуації поранених

Представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини після перевірки стану забезпечення військовослужбовців, які беруть участь в АТО, відзначають недостатнє забезпечення їх індивідуальними аптечками та технікою для евакуації поранених з поля бою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Омбудсмена.

Зазначається, що 7-10 грудня представники секретаріату здійснили моніторинговий візит до військових частин і підрозділів Збройних Сил та Держприкордонслужби, розташованих у Краматорську, Слов’янську, Дружківці, Артемівську Донецької області та прилеглих до них районах. Експерти провели цивільний контроль за дотриманням соціально-економічних та гуманітарних прав військовослужбовців, станом підготовки розташувань особового складу до зими, а також належного всебічного забезпечення військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції.

Вони відвідали підрозділи 30-ї механізованої бригади, 81-ї та 95-ї аеромобільних бригад, Донецький зональний відділ військової служби правопорядку ЗСУ та Краматорський прикордонний загін.

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Водночас, зазначається, що взводні опорні пункти 30-ї бригади були недостатньо забезпечені твердим паливом (дровами) для опалення розташувань особового складу. За словами військовослужбовців, вони періодично самотужки заготовляють дрова, переважно за рахунок прилеглих лісопосадок та покинутих будівель.

Читайте такожУ зону АТО передано понад 4 тисячі медичних аптечок українського виробництва "Викликає занепокоєння недостатнє забезпечення дерев’яним брусом та обрізними дошками для облаштування бліндажів. Ця проблема є кричущою та потребує негайного вирішення", - зазначили в Омбудсмена.

Крім того, у відвіданих військових частинах військовослужбовці висловлювали нарікання на якість форменного одягу, який після 5-6 прань (як правило, протягом 2-3 місяців) приходить у занедбаний та зношений стан. У зв’язку з чим у польових умовах для зручності та збереження виданого обмундирування бійці часто використовують форму, поставлену волонтерами або придбану за власні кошти.

"Не оминула критики і якість взуття з високими берцями нового зразка, яке за словами бійців, непристосоване для застосування в польових умовах (підошва виявилася чутливою до попадання на неї пально-мастильних матеріалів, крім того, відклеюється після одно-двомісячного носіння ", - йдеться у повідомленні.

В той же час, умови медичного обслуговування військовослужбовців визнані загалом прийнятними.

Разом з тим, військовослужбовці в батальйонах механізованих бригад занепокоєні можливістю погіршення надання їм медичної допомоги через те, що нещодавно штатно-посадова категорія начальника медпункту батальйону замінена з офіцерської на сержантську. "Це унеможливить призначення на цю посаду лікаря з вищою освітою, в той час коли проблема неукомплектованості посад середнього медичного персоналу й до сьогодні залишається актуальною. Отже, як вважають військовослужбовці, посада начальника медпункту батальйону буде тривалий час просто вакантною", - зазначили у представництві Уповноваженого з прав людини.

Військові медики звернули увагу моніторингової групи на недостатнє постачання сучасних індивідуальних аптечок (у 81-ій бригаді забезпеченість складає близько 60%, у підрозділах Краматорського прикордонного загону – ще менше), а також на існуючі норми постачання лікарських препаратів, які фактично розраховані для лікування військовослужбовців вікової категорії 20-25 років, тоді як середній вік мобілізованих становить близько 45 років, а отже, вже мають місце ускладнені та хронічні захворювання.

Крім того, залишається невирішеною проблема забезпечення мобільною легко броньованою технікою для евакуації поранених з поля бою, якої в підрозділах механізованих бригад взагалі немає, зауважили у Омбудсмена. У підрозділах аеромобільних бригад в наявності є бронетранспортери "Саксон", проте на них є нарікання на недостатню прохідність у польових умовах та незначний моторесурс.