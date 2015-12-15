Переважна більшість мешканців Донбасу "призвичаїлась до умов війни"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко під час презентації оновлених «Досліджень потреб гуманітарної допомоги Донецької та Луганської областей».

Дане дослідження ініційовано Гуманітарним штабом Ріната Ахметова і було проведене в 30 найбільш потребуючих містах тимчасово окупованої території і «сірої зони» (містах на лінії зіткнення) Донецької і Луганської областей.

За її словами, серед жителів цих міст наростає настрій «терпіти й далі».

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«Стратегію обрано – терпіти й далі. У грудні 2015 оцінка респондентами життєвої ситуації практично збігається з даними вересня - найбільш чисельною (2/3 усіх опитаних) залишається група «терплячих», тобто тих, хто вважає, що «жити важко, але можна терпіти». Оцінка динаміки настроїв за рік свідчить про значне збільшення «запасу міцності» – втричі скоротилася кількість тих, хто вважає своє становище нестерпним і зросла кількість тих, хто вважає ситуацію непоганою», - зазначила Харченко.

Вона акцентувала, що найбільш негативна оцінка ситуації (найбільший відсоток відповіли, що терпіти тяжке становище вже неможливо) – в таких містах як Станиця Луганська (30%), Новотошківське (19%), Авдіївка (17%) і Ясинувата (17%), найбільш позитивна оцінка (максимальний відсоток тих, хто вважає, що все не так погано і можна жити) – у Первомайську (50%) і Комсомольському (22%).

Водночас, зазначила експерт, порівняно з вереснем на 29% зменшилася кількість тих, хто відзначає позитивні зміни у місті.

«Лише 15% опитаних відзначили поліпшення, 2/3 вважають, що ситуація залишається стабільною, погіршення відзначили 13%. Найбільший відсоток вважають, що в їх населених пунктах ситуація погіршилася - в Донецьку (22%), Станиці Луганській (20%) і Лисичанську (16%).

Як було зафіксовано в попередніх дослідженнях, оцінки ситуації в місті тісно пов'язані з воєнною обстановкою. Тенденції до серйозного скорочення бойових дій, зафіксованої у вересні, не збереглося і в грудні кількість тих, хто відповів, що в їх місті ведуться бойові дії, становить 16%, що на 9% більше, ніж в попередній період», - сказала Харченко.

За її словами, близько половини опитаних вважають, що 2016 рік принесе на Донбас мир і поліпшення економічної ситуації і лише 6% респондентів вважають, що 2016 стане менш мирним роком.

«24% жителів найбільш нужденних міст вважають, що конфлікт завершиться впродовж 2016 року (торік таких було 40%.). Тільки 1% стверджують, що конфлікт ніколи не закінчиться або вже закінчився, а 22% респондентів вважають, що примирення затягнеться на термін більш як 2 років. Майже ¾ опитаних сімей отримували допомогу, коли потрапляли в скрутне становище, крім того за минулий рік рівень взаємодопомоги суттєво зріс - з 55 до 72%», - сказала Харченко.