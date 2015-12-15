Понад 250 бійців АТО пройшли реабілітацію та лікування у медзакладах Польщі - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні у Києві.

Він подякував Польщі за продовження надання Україні гуманітарної допомоги, надання умов для оздоровлення українських військових, які були поранені, захищаючи суверенітет України.

«Вже 252 наших військових вже отримали реабілітацію та лікування у польських медичних закладах», - зазначив він.