Понад 250 бійців АТО пройшли реабілітацію та лікування у медзакладах Польщі - Порошенко
15:45, 15 грудня 2015Країна
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Понад 250 бійців-учасників Антитерористичної операції пройшли реабілітацію та лікування у польських медичних закладах.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні у Києві.
Він подякував Польщі за продовження надання Україні гуманітарної допомоги, надання умов для оздоровлення українських військових, які були поранені, захищаючи суверенітет України.
«Вже 252 наших військових вже отримали реабілітацію та лікування у польських медичних закладах», - зазначив він.
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