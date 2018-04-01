Скільки цезія та стронція в українських продуктах?

Ягоди і гриби з чорнобильської зони, рибу, виловлену в річці Прип`ять і багато інших "дарів" чорнобильської природи на сьогоднішній день можна без проблем придбати в столиці.

Видання захотіло саме перевірити, скільки стронцію і цезію міститься в купленій рибі, ковбасі, молоці і сирі.

Зробити це не було важким завданням: столична СЕС безкоштовно перевіряє куплені вами продукти, а за 205 гривень - будматеріали.

Володимир Журавльов, інженер радіологічного відділу столичної санепідемстанції розповів, що "якось ми перевіряли сосиски, і, уявіть, кількість цезію-137 і стронцію-90 в них у декілька разів перевищувала норму".

"Добре, що сосиски ще до перевірки вилучили з продажу", - зазначив він.

Влітку торгові точки санітарні лікарі перевіряють не рідше за три рази на тиждень. Кажуть, що інколи доводиться ходити з міліцією, оскільки добровільно жоден продавець на ринку не хоче віддавати навіть зовсім трохи свого товару на перевірку. Найбільше радіонуклідів медики знаходять в грибах і чорниці. Але бувають вони і в м`ясі.

За даними видання, нещодавно в СЕС привезли тушу підстріленого на полюванні кабана. Вердикт перевірки: їсти свинину суворо заборонено.

Минулого року СЕС разом з Управлінням ветеринарної медицини взяла трохи більше 576 тис проб. У 19 з них цезій і стронцій просто зашкалював. Це були ягоди з смт Малина і міста Овруча Житомирської області, сіл Немішаєво Київської області, Ківерці Волинської області, а також гриби і дичина з Вишгородського і Поліського районів Київщини.

За словами Журавльова, цього року всі аналізи були хорошими. Однак як він зазначив, це лише справа часу. Інженер радіологічного відділу із власного досвіду знає, що серед тих дарів лісу, які незабаром наповнять ринки і супермаркети, будуть радіоактивні продукти.

Саме тому лікарі закликають городян перевіряти куплене - особливо на стихійних ринках. Тим більше що всі аналізи в СЕС зроблять абсолютно безкоштовно. Для цього треба лише узяти кілограм або літр продукції і написати заяву на ім`я головного санітарного лікаря Києва.

Кореспонденти рано вранці вирушили на стихійні ринки за покупками. Лікарі порадили брати домашнє м`ясо і молоко, річкову рибу, буряк, редиску, лісові ягоди і гриби - саме в цих продуктах може бути підвищений вміст радіоактивних ізотопів.

Повідомляється, що перша покупка була зроблена недалеко від метро "Позняки" - придбали домашнє молоко. Бабуся-продавець запевняла в його екологічній чистоті. Товар вона привезла з села Рожев Макарівського району, що в п`ятдесяти кілометрах від столиці.

Далі біля Дарницького вокзалу узяли кілограм свіжого сиру з селища Бабінці Бородянського району - близько тридцяти кілометрів на північний захід від Києва. Продавець ніяк не могла зрозуміти, чому ми вирішили брати її товар, не спробувавши. Жінка навіть образилася і відмовилася продавати, поки ми не з`їмо шматочок і не похвалимо. Довелося поступитися. Біля станції метро "Лісова" купили дві палиці підозріло дешевої ковбаси нібито з Хмельницької області - півкіло коштувало лише 10 грн.

На стихійному ринку біля станції "Лук`янівська" взяли три буряки, вирощені в Мотижіні, - село знаходиться в тридцяти кілометрах від Києва в західному напрямку. Біля метро "Нивки" купили редиску, привезену з городу біля Броварів. А ось знайти свіжу рибу на стихійних ринках не вдалося - довелося брати на стаціонарному базарі на вулиці Щербакова. Покупки обійшлися в 100 грн. Потім всі їх відправили до міської СЕС.

Газета пише, що лабораторія, де перевіряють продукти, - це невелика кімната, заставлена старими комп`ютерами і різними пристроями. Тестування почали з сиру. Насамперед його зважили - продавець не обдурила, продала рівно кілограм. Потім продукт висипали в спеціальний лоток, який встановили в гамма-спектрометр - апарат для вимірювання спектру гамма-випромінювання. Попутно поцікавилися, чи можна ходити з дозиметром в руках по ринку і відразу на місці перевіряти продукти. Посміявшись, Журавльов пояснив, що це безглуздо - дозиметр не в змозі уловити таку слабку активність, яку можуть проявляти продукти.

На комп`ютері лаборант запустив спеціальну програму, що розшифровує сигнали від спектрометра. П`ятдесят хвилин потому Журавльов показує результати - зразок містить лише природний радіонуклід калій-40, який є у всіх продуктах. У молоці теж не виявилось радіоактивних добавок, хоча саме молоко - основний показник радіаційної зараженості місцевості.

За словами фахівця, "корови пасуться на великій території, якщо хоч десь трава містить цезій-137 і стронцій-90, то вони обов`язково виявляться".

"Якщо з молоком з Рожева все нормально, то, швидше за все, і в інших продуктах з села Рожев не буде відхилень", - зазначив він.

У підозріло дешевій ковбасі і буряках техногенні радіонукліди також не виявилися. Зате, як тільки порубані тушки судака потрапили в спектрометр, комп`ютер видав наявність цезію-137 - 16,1 Бк/кг. Ця доза в дев`ять разів менша максимально припустимої, але ж і норма в Україні - поняття відносне.

За словами Журавльова, у нас ніхто ніколи не вивчав вплив невеликих доз техногенних радіонуклідів на людину. Тому не виключено, що після того, як ви з`їсте цю рибу, в організмі почнуться незворотні процеси. Щоправда, вихід є - перед приготуванням рибу можна замочити на півгодини в оцті. За словами Журавльова, це допоможе очистити її від частини небезпечних радіонуклідів.

Довідка

Цезій і стронцій - радіоактивні ізотопи. Потрапивши до організму, вони пошкоджують кісткову тканину, призводять до хімічних порушень в клітинах, а потім - до раку крові і кісток.

24.ua