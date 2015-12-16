Більшість батьків сумніваються в законності атестатів, одержуваних дітьми на окупованих територіях
Переважна більшість жителів Донбасу не впевнені у законності шкільних атестатів і дипломів, які отримують їхні діти на тимчасово окупованих територіях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Наталія Харченко під час презентації оновлених «Досліджень потреб гуманітарної допомоги Донецької і Луганської областей».
Дане дослідження ініційовано Гуманітарним штабом Ріната Ахметова і було проведено у 30 найбільш нужденних містах тимчасово окупованої території і «сірої зони» (містах на лінії зіткнення) Донецької і Луганської областей.
За словами Харченко, близько 70% занепокоєні статусом диплома, отриманого на тимчасово окупованих територіях.
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«Актуальною темою є стурбованість населення статусом освіти, яку отримують їхні діти. Більшість батьків – 66% батьків школярів і 71% батьків студентів - висловлюють свою стурбованість визнанням атестатів і дипломів, які отримають їхні діти після закінчення своєї освіти», - сказала Харченко.
Разом з тим, експерт зазначила, що дітей в освітніх установах стало більше, викладачів вистачає, школи одержали нові підручники з Росії, навчальна програма - «російського стандарту».
«Базові потреби задоволено (опалення, скління, ремонт дахів). Але є гостра проблема в додаткових речах - меблях, гардинах, спортінвентарі, канцелярії, музичних інструментах», - сказала Харченко.
Також експерт зазначила, що у дітей, які проживають на Донбасі, спостерігається спад соціальної активності, вони повертаються у свою звичайну зону комфорту.
Спеціаліст по захисту дітей ЮНІСЕФ Україна Габріель Акімова наголосила, що допомога дітям у війні вимагає взаємодії та координації зусиль всіх гуманітарних місій, влади, бізнесу. "Гуманітарні організації, волонтери – грандіозний ресурс в Україні, який зараз підтримує людей. Це інформація про мінної безпеки, психологічна підтримка, продукти і медикаменти, якими дуже сильно допомагає Штаб Ахметова», – зазначила Акімова.
«Зараз дуже важлива підтримка сімей. Діти звикли жити в умовах війни, і це не нормально. Цей «запас міцності» у людей дуже критичний. Дітям необхідно створювати умови, безпечний простір. Батьки повинні розуміти психологічний стан і потреби. Також важливо думати і про розвиток. Школа, дозвілля – це те, що допомагає дитині повернутися до нормального життя», – вважає Акімова.
Координатор Штабу Ріната Ахметова Римма Філь розповіла, що за результатами дослідження, стало відомо про постраждалих у результаті бойових дій на Донбасі дітей.
"Про ці випадки особисто знають 14% опитаних. 55% з цих дітей потребують лікування, 23% – у фізичній реабілітації. Половині необхідна психологічна допомога. Також фахівці КМІС допомогли нам знайти контакти 17 сімей, в яких діти постраждали в результаті бойових дій. Гуманітарний штаб готовий взяти під опіку цих дітей і надати всю необхідну адресну медичну і психологічну допомогу», – зазначила Філь.