Ягідні чаї - проти застуди

Тому підкисляйте лимонним соком чай або звичайну воду – це надійний натуральний щит. Але велика кількість кислот, що виділяються через нирки, може порушувати їхню функцію, тому норма – не більш як три лимони на добу. Кисле середовище несприятливе для більшості патогенних бактерій і вірусів.

Читайте такожСимптоми застуди, за яких слід терміново викликати "швидку"

Журавлиновий морс допоможе припинити застудні явища на самому початку. З 1 скл. ягід журавлини відтисніть сік, у закритому посуді поставте в холодильник. До м’якоті за смаком додайте 1–2 ст. ложки цукру або меду, 300–400 мл води і потримайте на малому вогні 30–40 хвилин, додайте сік. Пити гарячим 1–2 рази на добу.

Відвар плодів шипшини, розведений у воді відвар обліпихи, чорної смородини допоможуть під час профілактики та лікування застуди. Аскорбінова кислота, що міститься в них у великій кількості, швидко усуне симптоми застуди, що починається.

Також чорна смородина, вишня в помірних дозах за рахунок оптимального поєднання вітамінів С та Р стабілізують запальний процес і не дадуть йому розповсюдитися.