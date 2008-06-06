На Дніпропетровщині виділено 40 млн. грн. на реконструкцію районних лікарень

Дніпропетровщина виділила з обласного бюджету 40 млн. грн. на реконструкцію 4 районних лікарень у Царичанському, Дніпропетровському, Томаківському та Новомосковському районах.

Про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР. За його словами, діяльність зазначених лікарень буде повністю призупинена до завершення реконструкції. Персонал медзакладів на цей період розподілять по інших лікарнях – з доставкою на роботу спецтранспортом

В БОНДАР наголосив, що районні лікарні планується обладнати сучасним обладнанням, зокрема, реанімаційним.

За словами голови Дніпропетровської ОДА, сучасна медична база лікарень дозволить своєчасно надати хворим весь комплекс необхідної допомоги навіть при надзвичайних подіях.

В.БОНДАР уточнив, що реконструкція районних лікарень має завершитися до кінця поточного року.