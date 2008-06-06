Прокуратура та санепідслужба Києва перевіряють дитячі кафе

Прокуратурою міста Києва із залученням спеціалістів санітарно-епідеміологічної служби та Київського міського управління у справах захисту прав споживачів проводяться перевірки у сфері охорони життя та здоров’я неповнолітніх, насамперед, дитячих закладів громадського харчування та продукції для дітей, що реалізується в мережі роздрібної торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури м. Києва, перші результати перевірок викликали занепокоєння. У дитячих закладах громадського харчування встановлено чимало порушень санітарних норм, насамперед, термінів реалізації продуктів, температурного режиму їх зберігання, використання кухонного інвентарю не за призначенням тощо. У закладах працювали особи без медичних книжок, які за результатами перевірок відсторонені від виконання обов’язків.

Тимчасово заборонено роботу дитячого кафе, в якому впродовж кількох років не погоджувався з СЕС асортимент виготовленої та реалізованої продукції. Вражає те, що заклад надзвичайно популярний серед киян і розрахований для дітей до семи років.

Перевірки тривають.