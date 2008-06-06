Донецькі студенти збирають кошти на операцію для 18-річної дівчини

Студенти Донецького училища культури проведуть добродійний концерт у центрі міста 8 червня для збору коштів на операцію для 18-річної студентки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це студенти училища повідомили в своєму зверненні на ім`я Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, а також народних депутатів з Донецької області - Рината АХМЕТОВА, Бориса КОЛЕСНИКОВА, Миколи АЗАРОВА, Валентина ЛАНДИКА та ін.

У зверненні студенти повідомляють, що їхній товаришці, 18-річній студентці училища культури Марті ТИМЧЕНКО поставлено діагноз – пухлина головного мозку, і в понеділок її чекає операція, яка коштує 10 тис. грн.

"Ми, студенти Донецького училища культури, які проживають в усіх куточках Донеччини, звертаємося до всіх владних і бізнес-структур нашого регіону із закликом і проханням допомогти відгукнутися на біду, що спіткала нашу колегу", - сказано у зверненні.

Студенти висловлюють сподівання, що представники влади та бізнесу "зроблять свій внесок у справу порятунку людського життя і тим самим не зруйнують остаточно віру молоді в нашу країну".