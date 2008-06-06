Кому не можна їсти полуницю

Піддаватися полуничній спокусі не варто людям із гастритом, гастродуоденітом, виразковою хворобою. А винні у всьому дрібні кісточки, які подразнюють слизисту. Існує думка, що не потрібно захоплюватися полуницею людям із подагрою: вона може підсилити проблеми з суглобами.

Обережними потрібно бути гіпертонікам, які вживають препарати на основі енапрілу: у поєднанні з полуницею цей препарат може створити навантаження на нирки. І, звичайно ж, дотримуйтеся обережності, якщо ви алергик (через свою пористу структуру полуниця накопичує сильний алерген – пилок).

Полуниця з городу (якщо тільки вона не росла під плівкою) небезпечна паразитами через органічні добрива, які активно використовуються при її вирощуванні. “Вигнати” їх, промивши ягоди водою, не можливо. Але, щоб бути повністю спокійним, ви можете обробити її за допомогою спеціального приладу — озонатора. На корисних властивостях полуниці обробка озоном не відіб`ється.