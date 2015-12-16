Третина пастеризованого молока в Україні не відповідає стандартам якості

Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз «Тест» провів дослідження й виявив, що третина зразків пастеризованого молока в Україні (різних виробників) не відповідає стандартам якості. Про це повідомив керівник центру експертиз Валентин Безрукий у ході прес-конференції.

«В останній раз фальсифікацію ми знайшли, коли робили тест по Харківській області років п'ять тому - там були один або два зразки, які містили пальмову олію. І ось п'ять років нічого схожого не було, а зараз відразу кілька виробників попалися під час тесту кілька місяців тому», - сказав Безрукий журналістам.

Як повідомила керівник відділу тестувань центру експертиз «Тест» Ніна Кільдій, із 9 протестованих марок пастеризованого молока оцінку «відмінно» отримали виробники «Біла лінія», «Простоквашино», «Слов'яночка» і «Premialle», оцінку «добре» - «Волошкове поле» і «Яготинське». Оцінку «погано» отримали виробники «Лукавиця» і «Молочна родина», оскільки, як зазначають експерти, ці продукти містили менше жиру, ніж вказано на етикетці. Більш того, молоко «Кагма» отримало оцінку «дуже погано» у зв'язку з вмістом соди.

Окремо учасники прес-конференції відзначили мікробіологічну безпеку ультрапастеризованого молока, оскільки абсолютно всі зразки відповідали стандартам якості.

Читайте такожГрудне вигодовування захищає дітей від негативного впливу забруднення повітряЩо стосується зразків базарного молока, придбаних на ринках біля станцій метро Деміївська та Лісова, експерти повідомили, що зразки містили кишкову паличку й мали перевищення норми вмісту різних мікроорганізмів.

«Базарне молоко в сирому вигляді вживати не можна, його обов'язково потрібно кип'ятити. До того ж, у молоці з Деміївського ринку було виявлено соду», - зазначила Кільдій у ході прес-конференції.

Для проведення досліджень центр експертиз вибирав зразки з магазинів, а не безпосередньо у виробників, відзначили експерти.

Відповідаючи на запитання журналістів після прес-конференції, Безрукий зазначив, що загалом фальсифікація на ринку молочної продукції в Україні зростає. На прикладі вершкового масла він показав, що за останні два роки частка фальсифікацій масла збільшилася більш ніж удвічі.

Читайте такожТваринний вірус лейкозу назвали ймовірною причиною появи раку у людей«Якщо коли в останній раз ми перевіряли вершкове масло (в 2013 році – УНІАН), у нас була найбільша цифра десь близько 34%, а перед цим було 24%, то зараз ми отримали 64%», - сказав Безрукий.

Як показало проведене дослідження, в процесі виробництва більше економлять саме дрібні виробники молочної продукції, а не великі, сказав Безрукий.

Довідка УНІАН, Центр експертиз "Тест" - громадська організація із захисту прав споживачів, що спеціалізується на порівняльних тестуваннях із 2001 року. За 14 років роботи організація провела 560 тестів.