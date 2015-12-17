Обрано директора Центра електронної охорони здоров'я МОЗ

У МОЗ України відбувся конкурс учасників на заміщення вакантної посади директора ДП «Центр електронної охорони здоров'я МОЗ України» / Ф ото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у конкурсі взяло участь 3 претенденти на цю посаду, що пройшли конкурсний відбір.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 №777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» члени Комісії заслухали конкурсні пропозиції з управління підприємством кожного із учасників та проаналізували відповідність учасників та їх конкурсних пропозицій встановленим вимогам. За результатами відкритого голосування переможцем конкурсного відбору став Бабченко Андрій Юрійович.

Тепер, відповідно до чинного законодавства (ст. 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Постанови КМУ № 818 від 09.10.2013 р.), МОЗ України має погодити кандидатуру Бабченка А.Ю. з місцевою владою. Лист з відповідним клопотанням буде направлено Голові КМДА Віталію Кличку. Після погоджувальних процедур Міністром буде підписано відповідний наказ МОЗ України про призначення.

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Основними напрямами діяльності ДП «Центр електронної охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» є:

- здійснення управління проектами інформатизації, що ініційовані або реалізуються за участю Уповноваженого органу управління;

- здійснення моніторингу стану інформатизації у сфері охорони здоров'я;

- організація процесу відомчої сертифікації програмних продуктів, створених для потреб сфери охорони здоров'я;

- діяльність у сфері створення та впровадження систем та засобів захисту інформації;

- супровід, модифікація, розвиток локальної мережі Уповноваженого органу управління та його представництва в глобальній інформаційній мережі Інтернет (електронна пошта, веб-сторінка, тощо).