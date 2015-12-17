В Івано-Франківську проходить перший Національний форум з дитячої паліативної допомоги

Як повідомили УНІАН у МОЗ, організаторами форуму виступили: програмна ініціатива «Громадське Здоров'я» Міжнародного Фонду «Відродження» та Івано-Франківський благодійний фонд «Мати Тереза».

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До участі також були запрошені експерти, лікарі та волонтери дитячого паліативного руху з Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, Рівненщини, Одещини, Кривого Рогу, а також виконавчий директор ICPCN (Міжнародної мережі дитячої паліативної допомоги) Джоан Марстон, директор Білоруського дитячого хоспісу Анна Горчакова, директор Варшавського Хоспісу для дітей Артур Янушанєц та голова Наглядової ради Варшавського Хоспісу для дітей Томаш Дангел. В режимі онлайн працюватимуть також грузинські спеціалісти дитячого хоспісу з Тбілісі.

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Експерти акцентували увагу на тому, що для дітей з невиліковними хворобами та хворобами, небезпечними для життя, вкрай необхідним є полегшення страждань та поліпшення якості життя. Цей підхід має бути цілісним, а саме – догляд, моральна підтримка дитини, а також підтримка родини в період втрати. Паліативна допомога невиліковно хворим дітям повинна надаватись з моменту встановлення їм діагнозу.

Експерти обговорили питання надання паліативної допомоги дітям, стандартизація надання паліативної допомоги, впровадження протоколів лікування хронічного больового синдрому у дітей, практичні питання доступу до лікарських засобів. Також планують обговорити питання навчання медичного персоналу та організації роботи з родинами.

У рамках Форуму учасники відвідають відділення паліативної допомоги Надвірнянського спеціалізованого будинку дитини, також планують за участю українських і західних експертів провести відкриту дискусію «Що таке дитяча паліативна допомога та чому потрібно допомагати невиліковно хворим дітям».