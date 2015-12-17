Кабмін скоротив граничний норматив ліжко-місць

Міністерство охорони здоров’я має протягом місяця розробити та затвердити методику щодо забезпечення ліжко-місцями населення.

Обласними державним адміністраціям доручено вжити заходів до приведення ліжкового фонду стаціонарів підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров’я у відповідність із затвердженим цією постановою нормативом забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення; коригувати кількість ліжкового фонду, зменшуючи його з урахуванням рівня захворюваності населення та регіональних особливостей; забезпечити дотримання законодавства під час вивільнення у процесі оптимізації ліжкового фонду працівників закладів охорони здоров’я.

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Попередній норматив по ліжко-місцях був затверджений постановою Кабміну в червні 1997 року: з 1 січня 1998 він становив у середньому по Україні 90 ліжко-місць, з 1 січня 1999 року — 80 ліжко-місць.