На лікуванні у медзакладах Міноборони перебувають майже 130 військовослужбовців, поранених в АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай на брифінгу.

Він зазначив, що також 124 військовослужбовці ЗСУ проходять реабілітацію в санаторно-курортних закладах. Чорнобай повідомив, що «всього з початку року реабілітаційне лікування пройшли 1744 учасники АТО».

Речник Міноборони повідомив, що 35 поранених українських військовослужбовців проходять лікування за кордоном, з них, 14 - у Німеччині, 7 - у США, 5 - в Угорщині, 4 - в Естонії. 3 – в Литві та по одному в Австрії та Польщі.

Читайте такожУкраїна передала Червоному Хресту список зниклих безвісти в зоні АТО із 762 осіб

Чорнобай зазначив, що з січня по грудень 2015 року Міноборони отримало на медичне забезпечення із державного бюджету 246 мільйонів гривень. «Ще майже 2,5 мільйона гривень надійшли на рахунки Міноборони як благодійна допомога», - додав він. При цьому зазначив, що громадяни України надали військово-медичним закладам та медичним установам Міноборони благодійну допомогу «у натуральному вигляді». «На цей час українська армія отримала ліки та медичне майно на загальну суму понад 195 мільйонів гривень», - сказав Чорнобай.