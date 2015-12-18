Спілка Червоного Півмісяця Катару надала Україні гуманітарну допомогу
14:03, 18 грудня 2015Країна
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Товариством Червоного Хреста України та Спілкою Червоного Півмісяця Держави Катар укладено Меморандум щодо надання гуманітарної допомоги у розмірі 400 тис американських доларів постраждалим від військових дій у Донецькій та Луганській областях.
Спілка Червоного Півмісяця Катару надала Україні гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб / Фото УНИАН
Про це повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.
У повідомленні зазначається, що адресну допомогу отримають 8500 громадян України, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.
«Рішення катарської неурядової організації має на меті допомогти постраждалому цивільному населенню на сході України та базоване на солідарності і гуманітарних принципах збереження життя та людської гідності. Подібні гуманітарні акції є свідченням уваги, що її надає катарське суспільство становищу в Україні», - додали в МЗС.
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