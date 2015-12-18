Черговий спалах АЧС зафіксовано в Полтавській області – Держветфітослужба

Згідно з повідомленням Держветфітослужби, у домогосподарстві зареєстрована загибель п'яти свиней із 44 наявних.

Зокрема, діагноз АЧС був встановлений 17 грудня за результатами лабораторного дослідження тканин загиблих тварин.

Держветфітослужба проводить термінові заходи з локалізації та ліквідації вогнища інфекції.

«Ситуація знаходиться під постійним контролем Головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області та Держветфітослужби України», - зазначається у повідомленні.

Зокрема, також повідомляється, що планується засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кременчуцькій райдержадміністрації, рішенням якої буде затверджено план з ліквідації спалаху АЧС, а також визначено загрозливу зону і зону нагляду.

За даними прес-служби, з початку поточного року вірус АЧС був зафіксований у Пирятинському та Гребінківському районах Полтавської області. Після проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів карантин у цих районах знято 18 вересня і 8 грудня 2015 року, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2015 року виявлено 37 випадків захворювання на АЧС у дев'яти областях України, з яких у Чернігівській – 13 випадків, у Київській та Сумській – по 6, у Миколаївській - 4, Рівненській, Полтавській і Одеській – по 2, у Житомирській і Черкаській – по 1 випадку. При цьому, в дикій природі зафіксовано 5 випадків, а серед домашніх тварин – 31, крім того, був інфікований один об'єкт (підприємство в Полтавській області). У відомстві зазначили, що 14 із зазначених випадків зареєстровані протягом жовтня-листопада поточного року.

У січні-листопаді фахівці Держветфітослужби оздоровили 23 неблагополучних об'єкти.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.