Учені: Голодна людина приймає неправильні рішення

Британські вчені з Кембріджського університету провели нове дослідження, яке показало, що брак їжі в організмі людини веде до прийняття неправильних рішень.

Голодні люди найчастіше приймають поспішні і невигідні рішення, заявляють учені, які вивчили поведінку 20 добровольців, які обігравали ситуацію, у якій одна людина пропонує іншій поділити гроші, причому несправедливо.

За умовою, поставленою вченими, якщо пропозиція була прийнята, того обоє гравця одержували свою частку, якщо ж пропозиція відхилена, ніхто нічого не одержує.

Перше дослідження проводилося після обіду, і звичайно, багато досліджуваних ображалися, що з ними вчинили несправедливо, і відхиляли одну третину пропозицій інших гравців, хоча це означало, що вони обоє залишаться з порожніми руками.

А коли усі зголодніли, учені провели аналогічний експеримент. Виявилося, що кількість відмов підскочила до 80%.

Учені говорять, що відмова від їжі спричиняє зниження в організмі рівня речовини серотоніну, відомого також як гормон щастя. Саме брак цієї речовини і змушує людину діяти агресивно і нерозважливо. Іншими словами брак серотоніну підвищив імовірність того, що людина імпульсивно приймала невигідне для себе рішення.

Як відомо, джерелом гормону щастя є амінокислота триптофан, яка міститься в багатьох видах їжі, включаючи м`ясо, молочні продукти, горіхи, злаки , банани, соєві продукти, риба.

Хоча як показало інше дослідження, раптові рішення нерідко виявляються найкращими, а тривале обмірковування однієї і тієї ж речі може стати на заваді надходженню в мозок іншої корисної інформації.

korrespondent.net