В Україні стартувала багаторічна програма порятунку онкохворих на хронічний мієлоїдний лейкоз

В Україні стартувала багаторічна медично-соціальна програма “Право жити” по рятуванню життів онкохворих на хронічний мієлоїдний лейкоз (ХМЛ).

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

Він зазначив, що це спільна програма МОЗ і швейцарської компанії із забезпечення пацієнтів з ХМЛ препаратом “Глівек”, який здатний замінити хірургічне втручання, опромінення і хіміотерапію.

За інформацією міністра, цей препарат був винайдений у 1999 р. і почав застосовуватись для лікування у 2001 р. “Глівек” на сьогодні застосовується у 80 країнах світу. Пацієнти, які його приймають, у більшості випадків повертаються до активного повноцінного життя.

За даними українських медиків, присутніх на прес-конференції, “Глівек” дозволяє видужати 80% хворих. Він діє на генному рівні, блокує, не дає розмножуватися ураженим клітинам, відновлюючи їх. Єдиним недоліком препарату є те, що його треба приймати все життя.

В Україні лікування “Глівеком” розпочалось у 2005 р., коли його почали приймати 100 хворих на ХМЛ. Тоді забезпечення препаратом здійснювалось за кошти Академії наук України та МОЗ, а також фірми-виготовника.

Враховуючи, що “Глівек” є дорогим препаратом і у країнах з розвинутою системою охорони здоров’я та державним страхуванням, лікування хворих на ХМЛ на 100% забезпечує держава, Україна розпочинає реалізацію програми “Право жити”. Зокрема, МОЗ у цьому році забезпечує 30% вартості препарату для 600 українських хворих. 70% витрат бере на себе виробник лікувального препарату. За інформацією В.КНЯЗЕВИЧА, загальна сума коштів на поточний рік для забезпечення хворих “Глівеком” становить близько 130 млн. грн..

Як підкреслила присутня на прес-конференції директор відділу онкологічних препаратів компанії-виробника Юлія СИДОРОВА, угода про співпрацю щодо забезпечення лікування хворих на ХМЛ підписана до 2012 р. Передбачається, що за 4 роки до програми “Право жити” будуть залучені всі хворі на ХМЛ в Україні.

На прес-конференції йшлося, що в Україні зараз зареєстровано близько 2,5 тис хворих на цей недуг.

Фахівці наголошують, що препарат “Глівек” можна вживати не всім хворим на хронічний мієлоїдний лейкоз, а лише тим, в кого ця хвороба пов’язана з фі-хромосомою. Передбачається, що отриманих цього року ліків вистачить практично всім, хто їх потребує. За даними медиків, щорічно виявляється близько 400 нових хворих на ХМЛ.

Як повідомив представник компанії-виробника, вартість лікування “Глівеком” одного хворого у рік становить 220 тис. грн.