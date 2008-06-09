У Львові госпіталізовано 7 осіб, які отруїлися фруктами

10:09, 09 червня 2008
Країна
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Серед них є діти

У п’ятницю о 23.45 у Львові до інфекційних відділень міських лікарень із діагнозом «харчова токсоінфекція» внаслідок отруєння фруктами госпіталізовані 7 осіб, у тому числі двоє дітей 2004 і 2005 років народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, постраждалі у барі „Півник” святкували день народження.

Стан постраждалих задовільний. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.

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