У Львові госпіталізовано 7 осіб, які отруїлися фруктами

У п’ятницю о 23.45 у Львові до інфекційних відділень міських лікарень із діагнозом «харчова токсоінфекція» внаслідок отруєння фруктами госпіталізовані 7 осіб, у тому числі двоє дітей 2004 і 2005 років народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, постраждалі у барі „Півник” святкували день народження.

Стан постраждалих задовільний. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.