Як народити красиву дитину

Якщо вагітна жінка протягом дев`яти місяців перебуватиме в середовищі прекрасного, її дитина буде красивою не тільки фізично, а й духовно, на чому і хочу зосередити вашу увагу. Наприклад, у деяких країнах Сходу практикують постійне перебування майбутніх мам аж до пологів у спеціальних пансіонатах, розташованих на мальовничому березі озера або річки. Там жінки насолоджуються співом птахів, милуються краєвидами, вишивають, малюють, мають змогу слухати приємну музику і просто радіти життю.

Після четвертого місяця вагітності колишньої жінки вже немає, натомість організм матері і дитини існують як одне ціле. Емоції жінки через гормональну систему передаються малюкові і навпаки. Скажімо, чоловік приніс дружині квіти - просто так, бо кохає її, бо така вона в нього єдина (увага, майбутні тата!). Зрозуміло, жінка розцвіла посмішкою: вона - щаслива. І буквально через кілька хвилин відчула, що малюк почав активно рухатися: ендорфіни (гормони радості) із крові матері потрапили в його кров`яне русло. А іноді жінка помічає незрозумілу зміну свого настрою - була весела і раптом захотілося плакати. Це означає, що засумувала дитина. Чому? - її настрій зіпсувався на рівні зв`язків, яких ми не можемо вловити, - можливо, малюку не сподобався ваш співрозмовник або пластинка, яку ви поставили. І дарма, що це - ваша давня приятелька, постарайтеся обмежити контакти із нею, послухайте іншу мелодію - словом, робіть те, чого вам хочеться. Адже зміна ваших уподобань - не що інше, як бажання і вимоги самого малюка. Він диктує матері, з ким підтримувати стосунки, які фільми дивитися, чим займатися. А ви зі свого боку дайте йому можливість широкого вибору - відвідуйте виставки, музеї, театри (пам`ятайте: плацента - не бар`єр, а провідник, через котрий дитина отримує інформацію від матері). Бажано якомога частіше вагітній бувати біля архітектурних пам`яток історії і культури: вважається, що в цих місцях зосереджені потужні біоенергетичні поля, здатні позитивно впливати на самопочуття і настрій людини. Дуже корисно дивитися жінці на старовинні ікони, а якщо є можливість - і доторкнутися до них.

Відмовтеся в період вагітності від перегляду кінофільмів, насичених насиллям, злом, жахами і подібним, від "важкої" музики в стилі рок і метал. Ви повинні створити навколо себе середовище (зрозуміло, за участю чоловіка), яке даруватиме лише позитивні емоції. Придбайте касету із добрими дитячими пісеньками, із шедеврами класичних творів (найліпше для їх прослуховування щодня виділяти певний час). Зокрема, твори Моцарта, Вівальді, Чайковського, Штрауса, Баха, Верді, Римського-Корсакова. Але це не означає, що син неодмінно стане композитором або музикантом. Класичні твори допомагають сформувати естетичні смаки дитини.

Ірина Щербак, психолог