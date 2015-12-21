Наступного року фінансування системи охорони здоров’я зменшиться на 2,5 млрд грн - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець.

Він поінформував, що на систему охорони здоров’я у проекті бюджету на 2016 рік планується виділити 54 млрд грн, з них, зокрема, 46 млрд - на субвенції у регіони, 4 млрд грн - на закупівлі лікарських засобів через міжнародні організації.

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"Ми просили вдвічі більше. Не суть реформ просити якнайбільше грошей. Ми більше просимо прийняти закони про автономію та інше", - сказав Перегінець.

"Загальний бюджет на охорону здоров’я України зменшиться на 2,5 млрд грн за рахунок регіональних субвенцій: буде зменшено кількість ліжко-місць із 80 до 60 на 10 тисяч населення. Це не вплине на якість медичної допомоги. До регіонів планується направити 46 млрд грн. З них 80% йде на заробітну платню та утримання лікарняних закладів (комунальну плату). 9% - на ліки" - сказав Перегінець.